De handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China hebben woensdag tot een afspraak over landbouwproducten geleid. China gaat de import van deze producten vanuit de VS opschroeven, zegt een woordvoerder van het Witte Huis. Het overleg wordt in september voortgezet.

De gesprekken zouden "constructief" zijn verlopen. Meer details werden niet bekendgemaakt. Het was de eerste keer in drie maanden tijd dat de partijen weer aan de onderhandelingstafel zaten. Het vervolg op dit gesprek zal in Washington plaatsvinden.

Eerder op de dag kwam via een anonieme bron het bericht naar buiten dat tijdens de handelsgesprekken die in Sjanghai werden gevoerd weinig bereikt zou zijn. Er zou nauwelijks inhoudelijk gesproken zijn.