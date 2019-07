De economische groei in de eurozone is in het tweede kwartaal gedaald naar 0,2 procent, meldt statistiekbureau Eurostat woensdag in een eerste raming. In het eerste kwartaal groeide de economie van het eurogebied nog met 0,4 procent.

Op jaarbasis kwam de groei uit op 1,1 procent. In het vorige kwartaal was de groei ten opzichte van een jaar eerder nog 1,2 procent.

De werkloosheid daalde in juni naar 7,5 procent, het laagste niveau in elf jaar. Griekenland en Spanje hebben met respectievelijk 17,6 procent en 14 procent nog steeds relatief de hoogste werkloosheid.

Binnen de Europese Unie ligt de werkloosheid in Tsjechië op het laagste niveau (1,9 procent). Nederland heeft met 3,4 procent eveneens een relatief lage werkloosheid.

Inflatie neemt af in juli

Ook de inflatie, de stijging van het prijspeil, is afgenomen. In juli kwam de inflatie uit op 1,1 procent. Een maand eerder meldde Eurostat nog een inflatie van 1,3 procent in juni. Exclusief volatiele prijzen van voedsel, energie, alcohol en tabak stegen de prijzen in juli met 0,9 procent.

Dinsdag werd al bekend dat de economische groei in Frankrijk in het tweede kwartaal iets lager uitviel dan verwacht. Het ging om een groei van 0,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ook de groei in de Spaanse economie koelde af en kwam uit op 0,5 procent.