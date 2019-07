De handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China zijn woensdag beëindigd zonder duidelijkheid of er vooruitgang is geboekt, meldt persbureau Bloomberg woensdag. Het was de eerste keer in drie maanden dat de partijen weer aan de onderhandelingstafel zaten.

Mogelijk worden er later op de dag nog verklaringen gegeven. Volgens een anonieme bron werden vooral de banden weer aangehaald zonder dat er op de inhoud werd ingegaan.

Op het moment dat het diner startte, haalde de Amerikaanse president Donald Trump nog uit naar China op Twitter. Volgens Trump wordt de VS afgezet door China en koopt het Oost-Aziatische land te weinig Amerikaanse goederen.

Bij de vorige onderhandelingen waren de partijen het deels eens over een reeks afspraken, maar volgens de VS trok China zich op het laatste moment terug. Chinese staatsmedia schrijven nu dat de VS water bij de wijn moet doen in de onderhandelingen.