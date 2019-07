Takeaway.com, het moederbedrijf van onder meer Thuisbezorgd, heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 71 miljoen orders verwerkt, een stijging van 70 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De bruto-omzet, die niet is gecorrigeerd voor tegoedbonnen, steeg met 68 procent naar 185 miljoen euro, meldt Takeaway woensdag.

De flinke omzetstijging was onder meer te danken aan de overname van de Duitse activiteiten van Delivery Hero. Vanaf 1 april zijn deze resultaten verwerkt in de cijfers van Takeaway. In Duitsland zag Takeaway de omzet dan ook stijgen met 111 procent.

De brutowinst steeg met 53 procent naar 133,7 miljoen euro, maar het nettoverlies werd groter. In het eerste half jaar van 2018 kwam het verlies uit op 14,7 miljoen euro, maar een jaar later is dit verlies gestegen naar 37,4 miljoen euro.