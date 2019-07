De optiekketens van GrandVision komen in handen van de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica. Dat bedrijf, onder meer maker van de zonnebrillen van Ray-Ban, neemt een belang van 76,72 procent van de aandelen in het moederbedrijf van ketens als Pearle en Eye Wish over. Dat belang is nu nog in handen van investeerder HAL.

EssilorLuxottica betaalt 28 euro per aandeel aan HAL. Daarmee komt de totale waarde van GrandVision op ruim 7 miljard euro.

GrandVision heeft meer dan 7.200 winkels, voornamelijk in Europese landen. Voor het bedrijf werken zijn momenteel ruim 37.000 personen in dienst. De winst van GrandVision komt jaarlijks uit op 3,7 miljard euro.

EssilorLuxottica zegt grote waarde te hechten aan de ervaring en expertise van de medewerkers van GrandVision. De brillengigant zegt ernaar te streven hen nieuwe carrièremogelijkheden te bieden.

De overname moet nog worden goedgekeurd door mededingingsautoriteiten en andere externe partijen. EssilorLuxottica verwacht dat dit binnen twee jaar afgerond is.