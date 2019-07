Game-uitgever EA verwacht dit boekjaar een belastingvoordeel van in totaal 1,7 miljard dollar (ruim 1,5 miljard euro) als gevolg van gewijzigde inkomstenbelastingen in Zwitserland. Dat meldt het Amerikaanse gamebedrijf dinsdag in zijn kwartaalcijfers (pdf).

Als gevolg van het belastingvoordeel komt de winst van EA in het tweede kwartaal van 2019 uit op ruim 1,4 miljard dollar. Dat is 385 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen EA onderaan de streep 293 miljoen dollar overhield.

De stijging in de cijfers komt door een belastingvoordeel van 1,08 miljard dollar. EA verwacht de overige 620 miljoen dollar aan voordeel in het derde kwartaal van 2019 te kunnen verwerken in zijn administratie.

Uit de kwartaalcijfers blijkt verder dat EA's omzet is gestegen tot 1,2 miljard dollar. Dat is 6,3 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar, toen het bedrijf 1,1 miljard dollar omzette.

Het internationale hoofdkantoor van EA is gevestigd in Zwitserland. In mei stemden inwoners van dat land middels een referendum in met een wijziging van de belastingen voor bedrijven.

De belastinghervorming moet een einde maken aan een speciale status voor multinationals, die er in sommige kantons van profiteerden dat ze minder belasting hoefden te betalen dan Zwitserse bedrijven.