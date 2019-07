Volgens de makers is de vegaburger van Beyond Meat niet van echt vlees te onderscheiden. Logisch dat het aandeel het op de beurs zo goed doet. Of is er sprake van een bubbel? NU.nl beantwoordt vijf vragen over de Amerikaanse vegaburgermaker.

Beyond wat?

Beyond Meat is een Amerikaanse producent van voedingsmiddelen die qua smaak en uiterlijk op vlees lijken, maar dan zonder dat er dieren voor geslacht hoeven worden. Sterker nog: het zijn veganistische producten, wat betekent dat er ook geen kippen of melkvee bij aan te pas komen.

Het bedrijf werd in 2009 opgericht en bracht in 2013 de eerste producten op de markt. Het begon met namaakkipproducten, waarna neprundvlees en -varkensvlees volgden.

Onder anderen bekende namen als Bill Gates en Leonardo DiCaprio investeerden gedurende de eerste jaren in de start-up. Ook durfkapitaalverstrekker Kleiner Perkins Caufield & Byers, die ooit steun gaf aan Google, Amazon en Twitter toen dat nog startende bedrijfjes waren, legde geld in.

Het bekendste lapje nepvlees van de maker is inmiddels de Beyond Burger. Die ligt sinds dit jaar ook in Nederlandse winkels en staat bij sommige restaurants op de menukaart.

Waarom maakt het bedrijf nepvlees?

Ethan Brown, oprichter en nog altijd CEO van het bedrijf, staat bekend als voorvechter van duurzaamheid. Los van de dierenwelzijnkwestie is vlees namelijk nogal milieubelastend, wat voor Brown de reden was om op zoek te gaan naar een alternatief.

Een koe moet bijvoorbeeld veel eten voordat ze groot genoeg is voor de slacht. Voor al dat voedsel is veel water nodig, en tijdens het leven van het dier worden veel broeikasgassen uitgestoten.

Beyond Meat liet in 2018 door de universiteit van Michigan uitrekenen dat voor een plantaardige burger 99 procent minder water nodig is dan voor een vleesburger. Ook zou er 93 procent minder land nodig zijn en bijna de helft van de energie. Voor het maken van een vegaburger zou daarnaast 90 procent minder CO2 worden uitgestoten.

Hoe gaat het zakelijk gezien met Beyond Meat?

De omzet bedroeg in het tweede kwartaal van 2019 zo'n 67,3 miljoen dollar (ruim 60 miljoen euro), terwijl dit een jaar eerder in dezelfde periode nog 17,4 miljoen dollar was. Bijna vier keer zo veel dus.

De verkopen gaan goed, en beter dan verwacht. De vegaburgermaker stelde de verwachtingen voor het gehele jaar dan ook bij naar 240 miljoen dollar, terwijl er eerst nog 210 miljoen dollar werd verwacht.

Toch komt Beyond Meat netto op verlies uit, met 9,4 miljoen dollar in de min. Dat verlies komt volgens het bedrijf zelf door de kosten van de beursgang.

Over de beurs gesproken: hoe gaat het daar met Beyond Meat?

Bij de beursintroductie in mei 2019 kostte het aandeel 25 dollar (zo'n 22 euro), waarmee het bedrijf zo'n 241 miljoen dollar ophaalde. Sindsdien is het aandeel Beyond Meat flink in waarde gestegen, met als hoogtepunt rond de 239 dollar op 26 juli.

Omdat het bedrijf net bekend heeft gemaakt dat het 3,25 miljoen aandelen gaat verkopen, verloor het aandeel dinsdag bij beursopening 16 procent.

Wat opvalt is dat een groot deel van deze aandelen van het management afkomstig is. CEO Brown zou bijvoorbeeld 39.121 van zijn aandelen verkopen, die opgeteld 8,7 miljoen dollar waard zijn. Financieel directeur Mark Nelson zou zelfs 55.530 aandelen van de hand doen, met een waarde van 12,3 miljoen dollar.

“Er zit veel lucht in de koers van Beyond Meat.” Jim Tehupuring, vermogensbeheerder

Is dit beurssucces van de burgermaker een hype?

"Het is helemaal niet normaal dat een aandeel in een paar maanden zo ver stijgt", zegt Jim Tehupuring, vermogensbeheerder bij ProBeleggen. "Er zit veel lucht in de koers, wat er puur mee te maken heeft dat mensen het aandeel hypen en inzetten op de trend van vleesvervangers."

Het bedrijf zet namelijk 'slechts' 240 miljoen dollar om, terwijl het op 13 miljard dollar wordt gewaardeerd: meer dan vijftig keer zo veel. Tehupuring vergelijkt het met Unilever, een grote speler in de Nederlandse foodsector, waarvan de waarde van de aandelen ongeveer twee keer de omzet bedraagt.

Omdat maar weinig vegavleesmakers op de beurs te vinden zijn, zou het dus een rol kunnen spelen dat de trend van de vleesvervanger op Beyond Meat wordt geprojecteerd.

"De beurswaarde valt alleen maar te rechtvaardigen als de omzet enorm blijft groeien", zegt de vermogensbeheerder. "Het bedrijf kan nog erg groeien, en misschien zijn de producten straks wel overal te koop. De koers loopt echter al vooruit op die verwachting."

Tehupuring noemt het wel een "teken aan de wand" dat de oprichter en leden van het management zelf zo veel aandelen verkopen, alsof ze de waardering op de beurs zelf ook aan de hoge kant vinden. "Ze zeggen daarmee: we hebben liever het geld dan dat we de aandelen bezitten."