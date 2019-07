Donald Trump heeft dinsdag in een reeks tweets uitgehaald naar China. De Amerikaanse president zegt onder meer dat de Chinezen hun beloften niet nakomen en maant het Aziatische land een handelsakkoord niet nog langer uit te stellen.

Trump doet de uitlatingen op de eerste dag van een nieuwe onderhandelingsronde tussen beide landen. De VS en China proberen het langlopende handelsconflict op te lossen met de nieuwe gesprekken. Deze onderhandelingen lagen al sinds mei stil.

De Amerikaanse president beschuldigt China van het niet nakomen van gemaakte afspraken. China zou hebben afgesproken Amerikaanse landbouwproducten te kopen. "Maar er zijn nog geen signalen dat ze dat doen", twitterde Trump.

Daarnaast waarschuwde Trump China niet te lang te wachten met het maken van een deal. "Want als ik de verkiezingen win, wordt het akkoord waar we nu over onderhandelen veel strenger dan waarover we nu spreken", schreef de president.

Handelsconflict escaleerde in mei

Het handelsconflict escaleerde in mei, nadat de VS China beschuldigde van het niet nakomen van beloftes. De Amerikanen verhoogden eerst de importtarieven op 200 miljard dollar (179,5 miljard euro) aan Chinese goederen van 10 procent naar 25 procent. China sloeg terug met invoertarieven op 60 miljard dollar aan Amerikaanse goederen.

De onderhandelingen ontspoorden toen Trump China had beschuldigd van het schenden van de afspraken uit het handelsakkoord.

Eind juni, bij de G20-top in het Japanse Osaka, besloten beide kampen een staakt-het-vuren in te gelasten. De Amerikanen beloofden toen voorlopig geen nieuwe importtarieven op Chinese producten in te voeren. Ook zeiden de twee landen de onderhandelingen over een handelsakkoord te willen hervatten.