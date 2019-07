Het niveau van het economisch sentiment in de eurozone is in juli licht gedaald, blijkt dinsdag uit cijfers van de Europese Commissie. De sentimentsindex daalde met 0,6 punten naar 102,7 punten. Met de daling staat de index nu op het laagste punt in drie jaar.

Met de daling ging het economisch sentiment in de eurozone in elf van de afgelopen twaalf maanden achteruit, alleen in mei was er sprake van een lichte stijging.

Vooral in de industrie- en bouwsector was een daling van het vertrouwen te zien, en in mindere mate in de dienstensector en detailhandel, meldt de Commissie.

Het vertrouwen onder consumenten nam wel toe, met 0,6 punten. Volgens de Commissie zijn huishoudens positiever over hun huidige economische situatie en de algemene economische situatie.

Over de hele Europese Unie genomen daalde het economische sentiment met 0,3 punten, iets minder dus dan de eurozone. Voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk en Polen ging het vertrouwen in de economie onderuit, met 0,8 punten.