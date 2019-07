"Ik geloof dat de meeste waarde ligt in groot zijn", zei Takeaway-topman Jitse Groen ruim een jaar geleden. Consolidatie is onvermijdelijk was zijn boodschap en hij denkt dat er wereldwijd maar een paar bezorgsites overblijven.

Gevraagd naar wanneer zei Groen in een interview met Bloomberg een marathonloper te zijn, en alle geduld van de wereld te hebben. Maar zoveel geduld hoefde de topman uiteindelijk niet te hebben.

Eind vorig jaar werd de overname van de Duitse concurrent Delivery Hero bekendgemaakt. Takeaway betaalde 930 miljoen euro voor de Duitse activiteiten van het concern. Deze maandag meldden de Europese concurrenten TakeAway en Just Eat dat ze een akkoord hebben bereikt over een eventuele fusie, hoewel nog niets zeker is.

De stap past in een trend. De markt voor maaltijdbezorgingen is een slagveld waar de grootste ondernemingen ter wereld aan meedoen. Zo is er het Amerikaanse Uber Eats dat ook in het Verenigd Koninkrijk de concurrentie aangaat en wordt het Britse Deliveroo gesteund door onder meer Amazon.

Fusie levert bezorggigant op

En een samengaan van Just Eat en Takeaway levert een nieuwe bezorggigant op. Opgeteld werden bij Just Eat en TakeAway vorig jaar 360 miljoen orders gedaan met een waarde van 7,3 miljard euro. Het concern, dat Just Eat Takeaway.com N.V. moet gaan heten, zal marktleider zijn in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, België en Polen.

Als de fusie doorgaat krijgen de huidige aandeelhouders van Just Eat een meerderheid in het nieuwe bedrijf met een belang van 52,2 procent. De huidige aandeelhouders van Takeaway krijgen een belang van 47,8 procent.

In de vierkoppige raad van bestuur zouden drie mensen van Takeaway komen, onder wie CEO Jitse Groen. Omgerekend betaalt Takeaway aan de Just Eat-aandeelhouders 7,31 Britse pond (8 euro) per aandeel voor het Britse bedrijf.

Logische fusie

Voor retaildeskundige Cor Molenaar is dit een logische fusie. Een samengaan zorgt ervoor dat de bedrijven bijvoorbeeld marketingexpertise kunnen gaan delen. "Je kan campagnes van elkaar bekijken. Je kunt responses bekijken. Daar maak je de grootste winst mee."

Ook ontstaan er synergievoordelen op het gebied van automatisering. "Dat moet je niet onderschatten. Als je alleen al die automatiseringskosten kunt delen, heb je al een mooie winst geboekt."

Voor de bedrijven betekent een fusie verder dat ze als groter bedrijf geld uit financiële markten kunnen ophalen. De markt voor bezorgdiensten is nog steeds een groeimarkt en Just Eat en Takeaway hebben toegang nodig tot financiering om investeringen te doen. Zo staat Just Eat voor een flinke investering in de bezorginfrastructuur.

Netwerkorganisatie

Molenaar legt verder uit dat in de platformeconomie vaker een dominante partij in de markt ontstaat. "Dat kan Bol.com zijn voor de warenhuisfunctie of Coolblue voor de elektronica." Maar dat betekent niet dat de lokale restauranthouders straks te maken krijgen met een echte multinational.

De retailexpert vertelt dat een bedrijf als Takeaway eigenlijk een soort netwerkorganisatie is die veel met elkaar deelt, maar dat het bedrijf lokaal actief is. "Het is een heel andere strategie. Het is een netwerkbedrijf, waar steeds meer bedrijven aan moeten haken."