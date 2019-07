Rockstar North, de ontwikkelaar van onder meer de game Grand Theft Auto (GTA), heeft tien jaar geen vennootschapsbelasting betaald, terwijl het bedrijf miljarden omzet. De Britse gameontwikkelaar zou aanspraak hebben gemaakt op ruim 42 miljoen pond (46 miljoen euro) aan belastingverlaging. Dat meldt onderzoeksdenktank TaxWatch UK.

De denktank schat het bedrijfsresultaat van Rockstar Games, waarvan Rockstar North onderdeel is, tussen 2013 en 2019 op zo'n 4 miljard pond.

GTA V is een van de best verkochte entertainmentproducten ooit, en is inmiddels al meer dan honderd miljoen keer verkocht. De game bracht in de eerste drie dagen na lancering in 2013 al ruim 1 miljard pond op.

Toch betaalde het bedrijf tussen 2009 en 2018 geen vennootschapsbelasting, omdat het aanspraak kon maken op belastingaftrek die de game-industrie in het VK een steuntje in de rug moet geven en die in 2014 in het leven werd geroepen. Om hier aanspraak op te kunnen maken, moet een spel "significant bijdragen" aan de Britse cultuur.

De denktank noemt de zaak "absurd". Het Amerikaanse bedrijf dat eigenaar is van Rockstar North, Take-Two Interactive, heeft een marktwaarde van 13,1 miljard dollar (11,7 miljard euro) en zou bijna het volledige belastingvoordeel naar de VS laten vloeien. Ook noemt TaxWatch subsidie voor een spel dat al in de eerste dagen miljoenen opbracht "schandelijk" gebruik van belastinggeld.

Doordat het bedrijf opgeteld 42 miljoen pond mocht houden, maakte het volgens TaxWatch aanspraak op 19 procent van het totaalbedrag dat sinds 2014 aan de industrie werd uitgekeerd.