Het Franse autoconcern PSA zal het productiecentrum in Ellesmere Port sluiten als een harde Brexit de winstgevendheid van de fabriek in het geding brengt. Dat heeft CEO Carlos Tavares verklaard tegenover de Financial Times. PSA is het moederbedrijf van Citroën, DS, Opel/Vauxhall en Peugeot.

"Ik zou de productie graag in Ellesmere Port houden, maar als de omstandigheden slecht zijn en ik de productie niet winstgevend kan maken, moet ik de rest van het bedrijf beschermen en doe ik het niet", zei Tavares op zondag. In Ellesmere Port lopen de Opel Astra en zustermodel Vauxhall Astra van de band.

De volgende generatie Opel Astra moet vanaf 2021 in zowel de Duitse thuishaven Rüsselsheim als Ellesmere Port gebouwd worden. Volgens Tavares is er inmiddels ergens in Zuid-Europa een alternatieve productielocatie gevonden.

Ellesmere Port is volgens de Britse brancheorganisatie SMMT een van de locaties die het meest last zou hebben van een harde Brexit, aangezien ongeveer drie kwart van de benodigde onderdelen uit de EU geïmporteerd wordt. Bovendien is 80 procent van het productievolume voor Europa bestemd.