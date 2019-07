De Italiaanse voetbalclub AS Roma heeft maandag obligaties uitgegeven. Met het schuldpapier wil de club van onder anderen Justin Kluivert en Rick Karsdorp 275 miljoen euro ophalen, om zo bestaande kredieten opnieuw te financieren.

AS Roma volgt hiermee het voorbeeld van andere Italiaanse clubs als Internazionale en Juventus. Ook voetbalclubs in Duitsland en Portugal gaven al schuldpapier uit.

Investeren in een obligatie van een voetbalclub is niet zonder risico. Het succes van een club als AS Roma hangt samen met onder meer blessures en Europees succes. De rente op de obligatie van Juventus steeg bijvoorbeeld in april toen het door Ajax werd verslagen in de Champions League.

De obligatie wordt niet direct door de club zelf uitgegeven, maar door een aparte entiteit genaamd Roma Media Bidco, schrijft persbureau Bloomberg. Deze entiteit zal volgens ingewijden toegang krijgen tot mediaopbrengsten, sponsorgeld en winstpremies. Ook zal er sprake zijn van een zogeheten 'watervalstructuur', waarbij schuldeisers voorrang krijgen.