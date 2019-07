Het aantal hypotheekaanvragen is in de eerste zes maanden van dit jaar 1,5 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee is dit het beste eerste half jaar van de afgelopen vijf jaar, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN) maandag in een nieuw kwartaaloverzicht.

Het aantal hypotheekaanvragen ging in het tweede kwartaal ten opzichte van dezelfde periode in 2018 met 6,5 procent omhoog.

De groei komt overigens voornamelijk van oversluiters en doorstromers. Zij vroegen respectievelijk 10 en 5 procent meer hypotheken aan in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018.

Onder de starters daalde het aantal aanvragen in het eerste half jaar juist verder. In 2015 kwam nog 47 procent van de hypotheekaanvragen van starters, terwijl dat nu nog 31 procent is.

De gemiddelde woningwaarde voor de starter is ook met 3 procent gestegen, waarmee deze groep 9.000 euro meer betaalde voor een woning vergeleken met dezelfde periode in 2018. De prijs steeg van 279.648 in het tweede kwartaal vorig jaar naar 288.597 euro dit jaar.

Het gemiddelde hypotheekbedrag voor alle groepen samen bleef met 244.024 euro ongeveer hetzelfde. Wel steeg de gemiddelde woningwaarde met 4,1 procent naar 347.607 euro.