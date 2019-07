Twitter heeft in het tweede kwartaal van 2019 boven verwachting gepresteerd, maakt de Amerikaanse onderneming vrijdag bekend.

Het sociale medium noteerde een omzet van 841 miljoen dollar, 12 miljoen meer dan werd verwacht.

De omzetstijging valt onder meer toe te schrijven aan het toegenomen aantal gebruikers. Gemiddeld had Twitter in het tweede kwartaal van dit jaar 139 miljoen dagelijkse gebruikers, dat is een toename van 14 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2018.

Met name in de Verenigde Staten, waar Twitter gevestigd is, presteerde het bedrijf boven verwachting goed.

In het tweede kwartaal boekte de onderneming 285 miljoen euro winst. Dat bedrag viel iets lager uit dan verwacht.

Ook betere prognoses voor rest van 2019

Reclame blijft de voornaamste inkomstenbron van het sociale medium. Het bedrijf verdiende in het tweede kwartaal ruim 725 miljoen dollar aan advertenties. Dat is 21 procent meer dan een jaar eerder.

Ook de prognoses voor de rest van 2019 zijn de afgelopen periode verbeterd. Twitter verwacht in het derde kwartaal een omzet van ongeveer 875 miljoen dollar.