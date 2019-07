In de eerste helft van dit jaar is in Nederland 5 procent minder vals geld aangetroffen dan in de eerste zes maanden van 2018, blijkt uit cijfers die De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag bekendmaakte.

In totaal werden in de eerste zes maanden van 2019 bijna twintigduizend valse eurobankbiljetten uit de roulatie gehaald.

DNB merkt op dat er ook internationaal sprake is van een daling in het aantal onderschepte valse eurobiljetten. Van januari tot en met juni werden dit jaar wereldwijd 251.000 valse eurobiljetten aangetroffen. Dat betekent een daling van meer dan 16 procent ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar.

Volgens DNB blijft het biljet van 50 euro het populairst onder vervalsers.

Op dit moment zijn er meer dan 22 miljard echte eurobankbiljetten in de omloop. De kans dat consumenten in aanraking komen met nepbiljetten is dus klein.