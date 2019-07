Koffieketen Starbucks heeft een sterk kwartaal achter de rug. De verkopen in vestigingen die al langer dan een jaar open zijn, gingen het sterkst omhoog in drie jaar tijd. Daarbij heeft de Amerikaanse koffieketen zijn winstverwachting verder opgeschroefd.

De vergelijkbare omzet steeg met 6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Er ging zo'n 6,8 miljard dollar (6,1 mijard euro) aan opbrengsten in de boeken. Hiermee presteerde de onderneming beter dan analisten in doorsnee hadden voorzien.

Starbucks deed vooral goede zaken in de Verenigde Staten en China. De keten wist niet alleen meer klanten naar haar filialen te trekken; ook hogere prijzen deden een duit in het zakje. Starbucks opent ook nog steeds veel nieuwe filialen, al heeft het bedrijf zijn plannen voor uitbreiding in Europa, het Midden-Oosten en Afrika voor dit jaar wel iets afgezwakt.

Onder de streep bleef uiteindelijk 61 procent meer winst over: bijna 1,4 miljard dollar. De sterke prestaties zijn voor het bedrijf reden om de prognose voor de aangepaste winst per aandeel in het lopende boekjaar op te schroeven. Starbucks rekent nu op 2,80 tot 2,82 dollar, waar eerst werd uitgegaan van een bedrag tussen de 2,75 en 2,79 dollar.