De winkelverkopen van Britse winkeliers zijn in juli verder afgenomen, blijkt donderdag uit cijfers van de belangenclub Confederation of British Industry (CBI). Hiermee zijn de winkelverkopen drie maanden op rij afgenomen, dat is de langste periode van neergang sinds 2011.

De maandelijkse index voor de retailomzet van de CBI stond in juli op -16 punten. Het negatieve getal duidt op een daling in de verkopen. Het ging in juli wel om een kleinere daling. In juni stond de index namelijk op -42 punten.

De cijfers vielen overigens lager uit dan verwacht. Analisten hadden rekening gehouden met een indexcijfer van -10.

Ook hebben winkeliers minder voorraden besteld bij leveranciers. De CBI verwacht een verdere daling in augustus.

"Het ziet er nog niet rooskleurig uit voor de Britse winkelstraat", zegt Rain Newton-Smith, hoofdeconoom van de belangenclub. "Dit is een belangrijk moment voor de economie van het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe premier moet er alles aan doen om een zo goed mogelijk Brexit-akkoord te sluiten, waardoor onze banen en de economie beschermd worden."