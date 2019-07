Het stroomverbruik loopt flink op in Nederland wanneer het warmer wordt. En hoe heter het is, hoe meer het verbruik stijgt. Waarschijnlijk is het groeiende aantal verkoelingsapparaten als airco's en ventilators hier debet aan. Tegelijk neemt het aantal zonnepanelen flink toe en wordt een deel van dat extra verbruik geleverd door groene zonnestroom.

Zo zag Essent tijdens de warme periode in juni dat het stroomverbruik tussen de 10 en 15 procent steeg bij een temperatuur van 33 graden. Bij een temperatuur van 27 graden liep het stroomverbruik met 7,5 procent op.

Met de extreem hoge temperaturen van de laatste dagen vlakt die stijging wel af, waarschijnlijk omdat alle verkoelingsapparaten dan al aanstaan.

“Het leuke is dat airconditioninggebruik gelijk oploopt met zonne-energie” Martien Visser, lector energietransitie

Ook wordt de stijging van het verbruik deels tenietgedaan door de vakantieperiode. Dit zorgt juist voor een afname van 6 procent.

Airconditioning, koelhuizen en datacenters

Ook Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool, ziet eenzelfde trend. Bij elke extra graad boven 20 graden neemt het stroomverbruik met 6 miljoen kilowattuur toe, berekende hij.

Hij deed dit op basis van gegevens van hoogspanningsnetbeheerder TenneT tussen 2014 en 2018, gecorrigeerd voor bijvoorbeeld zelf opgewekte stroom van zonnepanelen.

Waarschijnlijk is een deel van dat extra stroomverbruik te wijten aan de toename van het aantal koelingsapparaten zoals airco's bij woningen, maar zeker weten doet Visser dat niet. Het effect is te zien, zegt hij, maar er spelen meerdere factoren die niet uit elkaar te halen zijn. Zo verbruiken koelhuizen en datacenters ook meer stroom tijdens de hitte.

Hoeveel airco's zijn er eigenlijk?

Ook is het onduidelijk hoeveel airconditioningunits er in Nederland eigenlijk zijn. Specifieke cijfers zijn er niet. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt wel de cijfers voor warmtepompen bij en een groot deel van die pompen wordt gebruikt voor koeling. Dit aantal bij woningen steeg in 2018 met 32.780 naar 145.771.

Het extra verbruik op de hete dagen wordt overdag deels opgevangen door het steeds grotere aantal zonnepanelen. De laatste jaren is het aantal zonnepanelen enorm gestegen in Nederland, waardoor nu op een zonnige dag ruim 30 miljoen kilowattuur zonnestroom wordt geproduceerd.

Warmere winters schelen in gasverbruik

"Het leuke is dat airconditioninggebruik gelijk oploopt met zonne-energie", zegt Visser. "Dat is natuurlijk heel fijn. Dat is een ideale correlatie." Wanneer 's nachts de zon niet schijnt, wordt de productie overgenomen door conventionele energiecentrales.

Zo worden er wel extra broeikasgassen uitgestoten, maar Visser legt uit dat een warmer klimaat niet zorgt voor een hogere uitstoot van broeikasgassen in een heel jaar. Een warmere winter scheelt enorm in het gasverbruik, en daar wegen de paar hete dagen in de zomer niet tegen op.