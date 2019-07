De Rotterdamse haven heeft in de eerste twee kwartalen van 2019 een overslag van 240,7 miljoen ton gehaald, wat een nieuw record en 3,4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar is.

De omzet groeide verder met 4 procent naar 357,8 miljoen euro. Dit kwam onder meer door een toename van de ontvangen zeehavengelden en huur- en erfpachtopbrengsten van uitgegeven terreinen.

Het segment van de zogenoemde 'natte bulk' droeg het sterkst bij aan de omzetgroei. Dit onderdeel bestaat uit onder meer benzine en vloeibare chemicaliën, maar ook eetbare oliën en vetten.

Het marktsegment in ruwe olie groeide met 2,8 procent, terwijl dat van vloeibaar aardgas (lng) bijna verdubbelde. De groei was hier 94 procent. Dat laatste komt vooral door de exporttoename van Amerikaans gas naar Nederland.

Dreiging door Brexit en handelsspanningen

De haven van Rotterdam deed vooral investeringen in infrastructuur, van in totaal 177,1 miljoen euro. Het havenbedrijf verwacht verder de CO2-uitstoot voor 2030 met 2 tot 4 megaton omlaag te kunnen brengen door een project te starten met opslag van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee.

Hoewel het goed gaat, verwacht CEO Allard Castelein in het tweede half jaar wel een lichte afzwakking in de groei van de overslag, door de aanhoudende wereldwijde handelsspanningen en de aanstaande Brexit. "Beide ontwikkelingen dragen ertoe bij dat de vooruitzichten voor verdere groei van de wereldhandel onzeker zijn."