De gemiddelde verkooptijd voor een woning is in de gemeente Zwolle met 21 dagen het kortst van heel Nederland. Woningzoekenden hebben nog niet eerder zo weinig tijd gehad om te beslissen, stelt makelaarsnetwerk Dynamis aan de hand van nieuw onderzoek.

Groningen staat op de tweede plek, met een verkooptijd van 23 dagen. In de gemeente Haarlem is 24 dagen het gemiddelde, in Utrecht en Amsterdam gaat het om 25 dagen.

In Nederland staan woningen gemiddeld zes weken te koop voor ze worden verkocht. Vorig jaar was dat nog zeven weken. Voor kopers zou door de steeds kortere verkooptijd wel het risico op een overhaaste beslissing op de loer liggen.

Dynamis signaleert dat vooral woningen buiten de grote steden steeds sneller worden verkocht. Zo is de verkooptijd in Oost-Groningen in een kwartaal zelfs gehalveerd. Woningen in niet-stedelijke regio's worden wel nog altijd gemiddeld drie weken later verkocht dan in de grote steden.

In Amsterdam, Utrecht en Den Haag zorgen de hoge huizenprijzen voor een lichte toename van de verkooptijden.

Het woningaanbod groeit overigens in bijna het hele land. In de Randstad is de toename van het aanbod het grootst: hier is meer dan 5 procent bijgekomen vergeleken met het vorige kwartaal. Alleen in Oost-Groningen, Noord-Friesland, Noord-Limburg, het noordelijkste puntje van Noord-Holland en het westen van Noord-Brabant neemt het woningaanbod af.