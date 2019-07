Het is deze week zweten geblazen in Nederland. Woensdag werd het warmterecord gebroken en de kans bestaat dat dit record donderdag weer gebroken wordt. Hoe verandert het leven van werkend Nederland met dit soort temperaturen?

"Er zijn flink meer vragen binnengekomen dan normaal", zegt Casper Schrijvers van vakbond FNV. Volgens Schrijvers komt dit door de warmte. "De vragen die we het meest voorgeschoteld krijgen zijn 'Het is warm, wat kan ik doen?' en 'Wat voor rechten heb ik?'", zegt Schrijvers.

De vragen komen uit zware industrieën, zoals de bouw- en metaalsector, maar bijvoorbeeld ook uit de detailhandel en de welzijnssector. "Wat we vooral tegen de mensen zeggen is veel water drinken, neem extra pauzes en ga met je werkgever in overleg over mogelijk aangepaste werktijden.

NU.nl sprak met werkenden die zich moesten aanpassen aan het weer.

Leo, schipper bij rederij 't Smidtje in Haarlem

Ook voor schippers bij de rondvaart is het werk in deze hitte niet altijd een pretje. "We hebben verschillende rondvaartboten, je hebt ook rondvaartboten die compleet van glas zijn", vertelt Leo.

"Dat zijn gewoon varende broeikassen. Die boten staan de hele dag in de zon en worden 's middags in gebruik genomen. Deze kunnen wel 35 tot 40 graden zijn. Raampjes hebben dan geen zin meer, die hitte zit dan gewoon in het ijzer."

Leo vaart zelf niet in deze "varende broeikassen". "Ik zit zelf op salonboten. Dat valt wel mee, want er kan een raampje open en we zitten niet in de zon." Passagiers hebben volgens hem vaak een parasolletje om zich te beschermen tegen de hitte. "Met een litertje water of vier is het wel uit te houden", zegt Leo.

Willeke, werkt in de thuiszorg

In de thuiszorg moet extra worden opgelet, zegt thuiszorgmedewerker Willeke. "Je moet ouderen constant aansporen om te drinken en vragen of ze wel genoeg drinken." Een van haar cliënten vertelde haar laatst wat het probleem is met ouderen in de warmte. "Ze is bijna 98 en zei: 'Ik had op televisie gezien dat ouderen veel moeten drinken, maar wij voelen het niet echt als we dorst hebben.'", vertelt Willeke.

Volgens de thuiszorgmedewerker beseffen ouderen niet dat ze uit kunnen drogen en het gewoon te warm is. "Ik zit toch en het gaat goed met me, dus ik hoef niet te drinken", hoort Willeke vaak.

De leidinggevende van Willeke heeft haar wat tips meegegeven. "Drink veel, neem zelf drinken mee en doe rustig aan. Ga geen klusjes doen die eigenlijk niet nodig zijn, zoals ramen lappen."

Erwin Beltman, grasmeester bij voetbalclub Feyenoord

Bij Beltman staat er door de hitte en een oefenwedstrijd tegen de Franse voetbalclub Angers woensdagavond veel druk op de ketel. "Wij zijn de hele nacht aan het sproeien", zegt de man die over het gras in De Kuip gaat.

Om het gras fit genoeg te houden tijdens de hitte moet het gras ook overdag gesproeid worden, iets wat de grasmeester eigenlijk niet wil. "We willen dat niet, want dan kan het gras verbranden. Maar wij moeten nu iets, we moeten het gras water geven om het in leven te houden."

Om te voorkomen dat het niet verbrandt worden er steeds kleine beetjes gesproeid. Volgens Beltman is het sproeien "een spelletje" geworden. "De kleine beetjes zijn net genoeg om de wortels te bereiken, maar als we het te veel doen, kunnen we schimmels krijgen. Dus ik ben blij dat het van het weekend weer gaat regenen.

Gertjan, veehouder bij boerderij de Koningshoeve

Gertjan hoeft zich niet te ontfermen over gras of ouderen, maar over koeien. De veehouder heeft ruim zevenhonderd koeien in z'n veehouderij in Spaarnwoude, die allemaal koel moeten blijven.

"Je probeert de koeien zoveel mogelijk koelte te geven en binnen te houden", legt Gertjan uit. "Een deel geven we schaduw, een ander deel mag van binnen naar buiten lopen. Waar we bomen hebben proberen we koeien onder de bomen te houden. Ook geven we ze vers voer en voldoende water."

De veehouder vertelt dat het ideaal zou zijn om de koeien overdag binnen te houden en 's nachts buiten. "Maar in ons geval hebben we te veel koeien, dus dat is eigenlijk onmogelijk", vertelt Gertjan.

Jan Hiemstra, schilder bij Jans Schilderwerken

Voor Jan levert de warmte ook voordelen op. "Het oppervlak is droog en het verf droogt sneller", vertelt de schilder uit Ede.

De hitte heeft echter ook voor een schilder zijn nadelen. "Aan de andere kant kunnen er gasbelletjes in de verf ontstaan. Daarbij is het sneller opdrogen van de verf niet altijd bevorderlijk", legt Jan uit.

De schilder past zich wel aan het weer aan. "Je moet zorgen dat je voor de zon opkomt aan het werk gaat en we proberen zo veel mogelijk in de schaduw te staan. Ook werken we met aangepaste werktijden."