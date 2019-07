De Europese Centrale Bank (ECB) staat op het punt nieuwe maatregelen aan te kondigen om de Europese economie aan te jagen. De vraag is nog vooral: wanneer.

Deze donderdag komt het monetair comité van de ECB samen en er is een kleine kans dat er nu al maatregelen worden aangekondigd om de economie verder te stimuleren.

Maar de kans is het grootst dat donderdag de weg vrij gemaakt wordt voor maatregelen in september.

Al sinds maart 2016 staat de rente waartegen banken geld kunnen lenen van de ECB op nul procent. Sindsdien heeft de centrale bank ook voor honderden miljarden euro's aan vooral staatsobligaties opgekocht.

Alles om de renteniveaus in de eurozone te doen dalen en de economie aan te jagen. Zo wil de ECB de inflatiedoelstelling van 2 procent behalen en sinds al deze plannen is de inflatie ook gestegen, maar eigenlijk werd maar een enkele keer de doelstelling behaald.

In de tussentijd staat de Europese economie er slechter voor dan een jaar geleden. De Duitse industrie maakt inmiddels een van de slechtste tijden door sinds 2012 en zou al een aantal maanden krimpen.

Nieuwe orders naar laagste punt sinds financiële crisis

Het aantal nieuwe orders voor Duitse producenten is gedaald naar het laagste niveau sinds de financiële crisis. Zo zou de belangrijke autosector last hebben van de handelsoorlog en structurele problemen.

Onder druk hiervan is ook de gehele productiesector in de eurozone in een lichte recessie terecht gekomen. Positieve noot is dat deze malaise nog niet is doorgesijpeld naar de dienstensector in zowel Duitsland als de rest van de eurozone, maar de vraag is hoelang dit kan duren.

Centralebankpresident Mario Draghi zei enkele weken geleden dat de Europese economie moet verbeteren om te voorkomen dat de ECB maatregelen gaat nemen.

Analisten verwachten nog lagere rentes

De vraag is welke maatregelen de bank gaat nemen. De meeste analisten verwachten wel een verlaging van de zogeheten depositorente, de rente die banken krijgen voor het geld dat ze stallen bij de ECB. Die is al -0,4 procent, in andere woorden banken betalen al om geld te stallen bij de ECB.

Analisten verwachten dat de ECB dit rentetarief als eerste verder zal verlagen. Zo moet het nog aantrekkelijker worden voor banken om dat geld uit te lenen. Verder verwachten analisten dat de ECB mogelijk opnieuw een opkoopprogramma zal starten.

Eind december eindigde het vorige opkoopprogramma, hoewel de ECB aflopende obligaties nog steeds investeert en zo de balans op dezelfde grootte houdt.