Indoorskibaan SnowWorld doet goede zaken tijdens deze hete dagen. Het aantal bezoekers lag dinsdag en woensdag aanzienlijk hoger dan op een gewone dag.

"Het is overal in het complex heel druk en gezellig", aldus een woordvoerder. "Veel mensen zoeken verkoeling en kunnen die op de skipiste natuurlijk vinden. Het is hier binnen -5 graden, dus meer dan 40 graden koeler dan buiten."

SnowWorld ontving op 24 juli 2018 in totaal tachtig bezoekers. Op deze woensdag hadden zich rond het middaguur al 120 mensen gemeld, een stijging van 50 procent.

Het sportcomplex in Zoetermeer bereidt zich ook donderdag en vrijdag voor op extra bezoekers.

Ook in Thialf zijn bezoekers blij met de kou

Een woordvoerder van skibaan Thialf in Heerenveen kon woensdag geen concrete bezoekersaantallen noemen. Maar hij stelt dat er zeker animo is om te schaatsen op deze zomerse dagen.

"We zijn maar een deel van de tijd open voor recreanten", legt hij uit. "De rest van de tijd zijn we dicht voor trainingen van professionals. Maar we horen van de bezoekers die er momenteel zijn wel dat ze erg blij zijn met de kou op de baan."

Schiphol besproeit de taxibanen

Vanwege de extreme hitte moeten veel bedrijven ook maatregelen treffen. Luchthaven Schiphol besproeit woensdag de taxibanen, die door de zon 45 tot 50 graden kunnen worden.

"Je kunt er net geen eitje bakken", aldus een woordvoerder. Het besproeien is nodig om te voorkomen dat het asfalt door de hitte zacht wordt en door de zware vliegtuigen wordt vervormd.

ANWB heeft het ook druk

De monteurs van de Wegenwacht van de ANWB hebben het opvallend druk, meldt een woordvoerder.

"Op een normale werkdag hebben wij tussen de 3.300 en 3.500 pechgevallen te verwerken", legt hij uit. "Dat aantal halen wij vandaag ook. Dat is voor een vakantiedag erg veel."