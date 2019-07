De industriële productie in Duitsland heeft in juli het laagste niveau in zeven jaar bereikt, blijkt woensdag uit nieuwe cijfers van de leverancier van informatieleverancier IHS Markit.

In de zogenoemde Purchasing Managers' Index (PMI) valt het land qua productie terug van 45,0 in juni naar 43,1 in juli. Vooral de auto-industrie staat onder druk door handelsoorlogen, de Brexit en de dalende vraag naar onder meer Duitse auto's, stelt de leverancier van financiële informatie. Verder is er een flinke daling te zien in de export van de industrie.

Bij de index waarin ook de dienstensector is meegenomen, daalt Duitsland van 52,6 naar 51,4. De grootste economie van Europa lijkt hiermee op een afnemende groei af te stevenen.

Analisten hadden de verwachting dat het land in de index op 52,3 zou uitkomen. Dat haalt Duitsland dus niet. Als een land in de index onder de 50 zakt, dan is er sprake van krimp.

Eurozone wordt geraakt door Duitse daling

De Duitse daling heeft ook een negatief effect op het gemiddelde van de eurozone, die in dezelfde index van 47,6 in juni naar 46,4 in juli daalt.

Overigens hebben andere sectoren in Duitsland nog weinig last van 'besmetting' door de lage productie. De arbeidsmarkt doet het bijvoorbeeld goed en de overheidsuitgaven boden een goede buffer tegen negatieve externe invloeden.

De Duitse overheid verwacht over het hele jaar een economische groei van 0,5 procent. In 2020 zal naar verwachting herstel optreden met een groei van 1,5 procent.