Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft dinsdag de groeiverwachting voor de economie van Latijns-Amerika meer dan gehalveerd in vergelijking met de prognose van drie maanden geleden. De verwachting is van 1,4 procent groei in heel 2019 naar 0,6 procent bijgesteld.

Mexico en Brazilië, de landen met de grootste economieën in de regio, kampen beide tegenvallende groeicijfers. Mexico heeft last van het verlies van vertrouwen van investeerders in het beleid van president Andres Manuel Lopez Obrador. De groeiverwachting is daarom van 1,6 procent naar 0,9 procent verlaagd.

De groei van Brazilië is zelfs van 2,1 naar 0,8 procent bijgesteld, vooral omdat het land momenteel druk in de weer is met pensioenhervormingen. Zodra die zijn doorgevoerd, verwacht het IMF weer een sneller stijgende lijn.

Voor 2020 zijn de verwachtingen voor Latijns-Amerika wel weer iets positiever. De prognose is 2,3 procent groei. Dat is overigens wel 0,1 procentpunt lager dan eerder werd aangenomen.

De wereldwijde groei is door het IMF ook naar beneden bijgesteld ten opzichte van de verwachtingen in april. De groeiverwachting is nu 3,2 procent, een verlaging van 0,1 procentpunt.