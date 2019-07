Als de Amerikanen hun plan doorzetten om extra invoertarieven op Europese auto's te heffen, zal de EU direct terugslaan met extra invoertarieven op 35 miljard euro aan Amerikaanse producten. Volgens Eurocommissaris Cecilia Malmström ligt de lijst met tegenmaatregelen "in principe al klaar".

"We zullen geen quota, gecontroleerde handel of vrijwillige handelsbeperkingen accepteren", zegt Malmström dinsdag. Als er invoertarieven worden ingevoerd, ligt er een "herbalanceringslijst" klaar, aldus de Zweedse Eurocommissaris. "Ik hoop dat ik die niet hoef te gebruiken."

De Amerikaanse president Donald Trump dreigt al langer met invoertarieven van 25 procent voor de Europese autosector. Die werden vorig jaar afgewend, maar de spanning loopt de laatste tijd weer op.

Sabine Weyand, de Europese directeur-generaal voor handel, is momenteel in Washington om met de Amerikaanse handelsminister te praten. Ook zij waarschuwde maandag al dat de EU klaarstaat om terug te slaan.

"Het is normaal dat vrienden het soms oneens zijn, maar dit is iets anders. Terwijl er elders in de wereld echte dreigingen spelen, zijn we verzand geraakt in een energieslurpende, groeivertragende reeks schermutselingen. We moeten hier uit zien te komen", aldus Weyand.

Op dit moment heft de Verenigde Staten een tarief van 2,5 procent op Europese personenauto's. Hetzelfde tarief voor Amerikaanse personenauto's in de EU is 10 procent. Bij andere type voertuigen is het verschil juist andersom.