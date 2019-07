Amsterdamse hotels hebben een sterk begin van het jaar achter de rug, schrijft De Telegraaf dinsdag op basis van cijfers van het economisch bureau van ABN Amro. In de eerste vier maanden van dit jaar waren er 12,5 procent meer hotelovernachtingen in de hoofdstad dan in dezelfde periode vorig jaar.

De groei is volgens ABN Amro vooral aangewakkerd door de groei van het aantal Chinese toeristen. Waar er vorig jaar nog minder Chinezen kwamen, waren er in de eerste vier maanden van dit jaar 33 procent meer hotelovernachtingen van Chinezen. Ook boekten Britse toeristen 18 procent meer hotelovernachtingen.

"Als de groei in het tempo van de eerste vier maanden het hele jaar doorzet, zijn er in Amsterdam 18,8 miljoen hotelovernachtingen over 2019, van 9,5 miljoen hotelgasten.", zegt sectoreconoom van ABN Amro Sonny Duijn tegen De Telegraaf. De econoom verwacht echter dat het groeitempo voor de rest van het jaar lager zal uitvallen.

Duijn verwacht dat er in de komende jaren nog veel meer toeristen naar Amsterdam komen. "Reizigers kunnen door prijsvechters in de luchtvaart goedkoper grote afstanden afleggen dan voorheen", zegt de econoom. "Verder zijn millennials reislustiger en ook de toename van de welvaart en grotere middenklasse zijn fundamentele factoren waardoor het toerisme over een langere periode per saldo zal blijven groeien."