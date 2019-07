Bakker Bart en Bakerstreet fgaan op in een nieuw bedrijf, meldt de nieuw opgerichte combinatie maandag. De namen van de ketens blijven behouden.

Bakker Bart heeft zo'n 170 fysieke winkels in Nederland. Bakerstreet is vooral bekend van het zogeheten 'foodconcept' bij andere winkels. Zo is het bedrijf aanwezig bij ruim honderd Shell-pompstations met deli2go en deli by Shell.

De huidige directeuren van Bakker Bart en Bakerstreet, respectievelijk Herbert Schalkwijk en Henri Froeling, worden bestuurders van het nieuwe bedrijf.

Bakker Bart had eerder investeerder Gilde Equity Management als eigenaar. Bakerstreet was in handen van de familie Companjen.

Beide aandeelhouders hebben samen met de managementteams van Bakerstreet en Bakker Bart de aandelen van het nieuw opgerichte Vital Food Group in handen. Dit bedrijf koopt op zijn beurt weer Bakker Bart en Bakerstreet. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

De samenwerking moet ervoor zorgen dat er een sterkere inkooporganisatie ontstaat, zegt een woordvoerder. Ook moet er meer ondersteuning komen voor franchisers.