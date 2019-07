De Brexit heeft er mogelijk al toe geleid dat de Britse economie in een recessie is beland, meldt het Britse onderzoeksinstituut National Institute of Economic and Social Research maandag.

In een nieuwe reeks verwachtingen gaat het instituut uit van een economische groei van 1 procent in zowel 2019 als 2020 als er ten minste een reeks afspraken over de Brexit is gemaakt.

Bij een zogeheten harde Brexit zonder afspraken worden de verwachtingen een stuk slechter en kan de economie permanent 5 procent kleiner uitvallen dan in het geval dat er wel afspraken zijn gemaakt. Volgens het instituut zal de koers van het pond dan met 10 procent dalen en de inflatie naar 4,1 procent stijgen.

Maar er is een kans van één op vier dat de Britse economie nu al in een recessie zit door de onzekerheid die het Britse vertrek al bijna een jaar veroorzaakt.

Door de economische neergang die een harde Brexit teweegbrengt, zal de Britse overheid naar verwachting veel meer moeten uitgeven en de eigen begrotingsdoelstellingen niet meer halen.