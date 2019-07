De olieprijs steeg maandag met ruim 1 procent vanwege toenemende zorgen over de situatie in de Straat van Hormuz. Vrijdag werd daar een Britse olietanker in beslag genomen door troepen van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG).

Door de opgelopen spanningen steeg de prijs van een vat Brentolie met 1,1 procent naar 63,15 Amerikaanse dollar (ruim 56 euro). Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder en is nu 55,95 dollar waard. Vrijdag steeg de olieprijs ook al met 1 procent.

Troepen van de IRG enterden de tanker vrijdag in de Straat van Hormuz, een internationale zeestraat. Het Verenigd Koninkrijk meldde aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat het schip in Omaanse wateren voer en dat de actie daarom illegaal is.

Teheran beweert dat de tanker betrokken was bij een ongeluk met een vissersboot en dat hulpverzoeken werden genegeerd. Het VK ontkent dit en spreekt van een "vijandige daad".

Het Verenigd Koninkrijk onderzoekt nu mogelijke sancties tegen Iran. De inhoud van deze sancties wordt waarschijnlijk maandag bekendgemaakt.