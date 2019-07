AB InBev introduceert het Amerikaanse pilsmerk Bud in Nederland. In eerste instantie wordt het merk aan de man gebracht in via de horeca in de Randstad, maar later in het jaar moet het merk ook verkrijgbaar zijn in winkels.

AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, is al actief in Nederland met biermerken Hertog Jan, Jupiler, Leffe, Dommelsch en Corona. Maar het bedrijf heeft wereldwijd ruim vierhonderd biermerken waarvan het Amerikaanse Bud één van de belangrijkste is.

Volgens Nicolas Bartholomeeusen, directeur van de Nederlandse tak van AB InBev, is er nog ruimte voor een pilsener uit het buitenland.

Hij gaat het merk voornamelijk richten op consumenten van 18 tot 35 jaar. Qua smaak zou Bud, dat in de Verenigde Staten wordt verkocht als Budweiser, zich onderscheiden doordat minder bitter is.

Ruimte voor

Hij merkt ook op dat de pils nog steeds bijna 80 procent van de Nederlandse biermarkt is. Er is dan ook nog best ruimte om te spelen, aldus Bartholomeeusen. Hij is niet bang dat het merk op de andere merken van AB InBev zal interen.

"Over het algemeen zien wij het als een zeer complementair merk voor de portfolio", zegt hij. De bierbrouwer mikt met Bud ook op de Randstad waar het aandeel van AB InBev lager is.

Over de verkoopprijs in de supermarkten zegt Bartholomeeusen dat Bud verkocht gaat worden tegen een "toegankelijke prijs". "Daarmee bedoelen we dat de gemiddelde consumenten in Nederland niet te diep in de buidel hoeft te tasten."