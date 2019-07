British Airways en Lufthansa hebben vluchten naar de Egyptische hoofdstad Caïro voorlopig opgeschort, meldden de luchtvaartmaatschappijen zaterdag.

British Airways vliegt in elk geval een week niet naar Caïro en zegt de veiligheid van de luchthaven opnieuw te willen beoordelen. Het bedrijf wil niet kwijt wat er precies aan de hand is en noemt het besluit "een voorzorgsmaatregel".

De Britse luchtvaartmaatschappij laat weten nooit in te gaan op veiligheidsmaatregelen. Volgens medewerkers van de Egyptische luchthaven hebben de Britten woensdag en donderdag onderzoek gedaan naar de veiligheid op het vliegveld.

Lufthansa bekijkt zondag de situatie opnieuw en gaat ervan uit dat dan de eerste vluchten weer richting de Egyptische hoofdstad vertrekken.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt in een reisadvies dat er in Egypte een verhoogd risico bestaat op terrorisme dat is gericht op de luchtvaart, maar die waarschuwing geldt alleen voor reizigers naar Sharm el Sheikh op het Egyptische schiereiland Sinaï.

In de badplaats stortte vier jaar geleden een Russisch passagiersvliegtuig neer, nadat een bom in het bagageruim explodeerde. Alle 224 inzittenden kwamen om het leven. De aanval werd opgeëist door de terroristische beweging Islamitische Staat (IS).

Voor vluchten van Egypte naar het Verenigd Koninkrijk zijn sindsdien extra veiligheidsmaatregelen van kracht. Britten wordt gewaarschuwd vluchten naar Sharm el Sheikh zoveel mogelijk te vermijden.