Het Nederlandse moederbedrijf van netwerkbeheerder Tennet in Duitsland overweegt een omvangrijke herstructurering. Hiermee zou het bedrijf meer macht willen krijgen, wat ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor de Duitse energietransitie, schrijft het Duitse Handelsblatt zaterdag.

Volgens de Duitse zakenkrant zou de invloed van Duitse managers bij het moederbedrijf, Tennet Holding, worden ingeperkt. Ook worden steeds meer belangrijke posten naar Arnhem verplaatst, standplaats van het Nederlandse moederbedrijf. Dit terwijl 70 procent van de winst van Tennet afkomstig is van de Duitse tak Tennet TSO.

Saillant detail is dat het Nederlandse ministerie van Financiën eigenaar is van Tennet Holding. Handelsblatt citeert een anonieme bron, die zegt dat het ministerie weinig interesse heeft in het werven van fondsen voor de Duitse energietransitie. "De Nederlandse plannen gaan ten koste van de Duitse elektriciteitsklant en een snelle uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk", zegt de anonieme bron.

De uitbreiding van het netwerk is volgens het Duitse zakenblad juist essentieel in de Duitse energietransitie. Het noorden van Duitsland produceert steeds meer elektriciteit in windparken, maar omdat er onvoldoende leidingen zijn, kan niet alles worden opgeslagen. Hierdoor moeten niet-duurzame energiecentrales in het zuiden van Duitsland worden opgestart om voorraden aan te vullen.