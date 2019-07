Eikenprocessierupsen, het mediterrane draaigatje en vliegende mieren zijn anno 2019 niet meer weg te denken uit onze achtertuin. Wat betekenen al die insectenplagen voor bestrijdingsdiensten?

"Nou, we hebben genoeg werk. We kunnen nog wel even vooruit," zegt Dave van Keijsteren, directeur van het Zungo Pest Control in het Brabantse Uden.

Het bedrijf krijgt wekelijks tientallen bezorgde telefoontjes, foto's en zelfs insecten toegestuurd van mensen die het nieuws lezen en denken dat er ook bij hen een plaag gaande is. "Zodra de zon begint te schijnen, krijgen we meer vragen."

"Het levert goeie business op," zegt ook Jan Verschoor van de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB). "Dat zagen we vorige zomer al, en het lijkt erop dat het deze zomer nog verder toeneemt."

Geen insectenverdelgers maar plaagdierbeheersers

De branchevereniging vertegenwoordigt zo'n vijftig bedrijven die naar eigen zeggen 90 procent van de plaagdierbestrijdingsmarkt vertegenwoordigen. "We noemen onszelf plaagdierbeheersers, geen insectenverdelgers", zegt Verschoor. Volgens hem zitten we nu "nog midden in de eikenprocessierups", al is de ergste overlast wel voorbij.

Bij ongediertebestrijder Rentokil is het vooral druk "met wespenplagen en mensen die denken bedwantsen te hebben", volgens woordvoerder Sander van der Donk. "De afgelopen dagen zijn daar de vliegende mieren bijgekomen." Hij ziet dat er steeds meer meldingen van overlast door insecten binnenkomen.

"Het is echt wachten op het volgende plaagdier", beaamt Rob Zeinstra van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). "Het is warm en dat is gunstig voor dieren die gewend zijn in de warmte te leven." Ontving het centrum in 2017 nog 1.445 meldingen van dierplagen, een jaar later was dat verdubbeld. "En dit jaar is het alweer een stuk meer dan vorig jaar." Negen van de tien telefoontjes die hij aanneemt betreft vragen over hoe een plaag te bestrijden.

Dramatische daling insecten

Best bijzonder dat het aantal meldingen van insectenplagen maar blijft toenemen, terwijl het helemaal niet goed gaat met de kleine beestjes. Zo is in de afgelopen 27 jaar drie kwart van de insecten in Duitse natuurgebieden verdwenen, onderzochten wetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook in Nederland werd een dramatische daling van de insectenpopulatie gevonden.

Volgens Van Keijsteren van Zungo Pest Control wordt juist de tolerantie van mensen voor insecten lager, en zijn ze er steeds meer alert op. Hun werkwijze is afgelopen jaren verschoven. "Veel insecten zijn misschien wel even vervelend, maar kunnen niet echt kwaad. We stellen onszelf altijd de vraag: moeten we er iets aan doen of lost het zichzelf wel op? We spuiten er niet meteen gif op."

Soms kan Zeinstra van het meldpunt van de KAD via de telefoon zorgen wegnemen. "Mensen zien de vliegende mieren en denken dat ze te maken hebben met het mediterrane draaigatje, die kan bijten. Vervolgens bellen ze ons om een melding te maken, terwijl het gewoon mannetjesmieren zijn die een bruidsvlucht maken." Het beste advies volgens Van Keijsteren: "Rustig blijven, het duurt maar een paar dagen."

De volgende plaag is in aantocht

Intussen kunnen we ons opmaken voor de volgende plaag: wespen en hoornaars. Althans, dat denkt Verschoor van de branche-organisatie. "Dat zagen we vorige zomer heel duidelijk. Ik denk dat het over een paar weken op gang gaat komen."

De plaagdierbestrijders hebben maar één tip. Voordat je ze belt, vraag jezelf eerst even af: hoe erg zijn deze beestjes eigenlijk?