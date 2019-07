De in opspraak geraakte Carlos Ghosn heeft autofabrikanten Nissan en Mitsubishi voor de rechter gesleept in Nederland. Ghosn stond tot voor kort aan het hoofd van beide bedrijven.

Ghosn eist 15 miljoen euro van de bedrijven. Volgens de voormalige autobaas is zijn contract ten onrechte beëindigd.

De rechtszaak speelt zich in Nederland af omdat de twee bedrijven sinds 2017 een joint venture hebben die in Nederland geregistreerd staat: Nissan Mitsubishi BV, of NMBV. Ghosn was daar in dienst, maar dat contract werd beëindigd nadat Mitsubishi naar eigen zeggen ontdekte dat Ghosn "op illegale wijze" 7,82 miljoen euro had toegeëigend.

Ghosn zou geld ontvangen zonder dat hij officiële procedures had doorlopen en zou iemand die daar niet voor bevoegd is hebben opgedragen om een arbeidscontract voor hem op te stellen.

"Nissan en Mitsubishi hebben de Nederlandse wet overtreden door herhaaldelijk te weigeren hun aantijgingen tegen Carlos Ghosn te onderbouwen", aldus het juridische team van Carlos Ghosn tegen de Financial Times.

Op borgtocht vrij

Ghosn werd in november vorig jaar in Tokio aangehouden op verdenking van meerdere financiële misdragingen. Inmiddels is hij vrij op borgtocht, maar moet hij zich in afwachting van zijn rechtszaak aan een aantal strikte voorwaarden houden.

Als Ghosn schuldig wordt bevonden, gaat hij mogelijk voor tien jaar de cel in. Ghosn zelf ontkent alle beschuldigingen.