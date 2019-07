Utrecht en Amsterdam krijgen als eerste in Nederland een officiële LEGO-winkel. Waar de winkels precies komen, is nog onbekend.

Eerder waren er in Nederland wel franchise-winkels van LEGO, maar geen filialen in eigen beheer. In andere landen, zoals Duitsland en Frankrijk, was dat wel al het geval. Wereldwijd heeft de speelgoedfabrikant zo'n 130 officiële winkels.

De nieuwe winkels in Amsterdam en Utrecht zullen volledig in het teken staan van de Deense gekleurde bouwsteentjes. In de winkel worden ook bouwwedstrijden georganiseerd en er komt een mogelijkheid om een eigen LEGO-figuur te maken.

Beide vestigingen openen later dit jaar.