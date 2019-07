De Reclame Code Commissie heeft een reclame van chocolademerk Milka als misleidend beoordeeld. Het oordeel werd al op 11 juli geveld, maar is vandaag naar buiten gebracht door Stichting Even Geen Vlees, de partij die de klacht tegen het bedrijf indiende.

De stichting stapte naar de commissie omdat Milka in een reclamefilmpje stelde dat alle melk in diens producten van boerderijen met maximaal zestig koeien zou komen. "Wij houden het graag klein. Want tedere melkchocolade begint bij teder geproduceerde melk", vervolgde het filmpje.

Volgens de stichting zou het voor zo'n groot merk onmogelijk zijn om melk af te nemen van uitsluitend kleine boeren. Moederbedrijf Mondelez is actief in meer dan veertig landen.

De Reclame Code Commissie oordeelde in het voordeel van Stichting Even Geen Vlees. Tegen die uitspraak kan nog beroep worden aangetekend. Daarvoor krijgen de partijen twee weken de tijd. In de loop van volgende week loopt de termijn af.