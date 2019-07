De export van aardappelen en uien is erg gevoelig voor witwaspraktijken doordat in sommige gevallen contant wordt betaald, meldt het Landelijk Parket woensdag. Nederlandse handelaren zouden boodschappentassen vol contant geld aannemen van geldkoeriers en ondergrondse bankiers.

"Daarmee werken zij vermoedelijk mee aan het witwassen van crimineel geld", aldus het Landelijk Parket.

Het gaat om de export van aardappelen en uien naar het West-Afrikaanse land Mauritanië. Omdat bankbetalingen niet mogelijk zouden zijn, accepteren de handelaren die zijn onderzocht contante geldbedragen.

Tussen 2014 en 2019 zouden handelaren zo'n 150 miljoen euro in contanten hebben aangenomen. De autoriteiten vermoeden dat dit contante geld op criminele wijze is verdiend.

De handelaren zouden mogelijk ook de antiwitwaswet Wwft overtreden. Hierin staat dat contante betalingen vanaf 10.000 euro moeten worden gemeld.

Invallen bij handelaren

De Fiscaal Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) en de Dienst Landelijke Recherche hebben deze en vorige week invallen gedaan bij handelaren in Zeeland en Noord-Holland. Daarbij is beslag gelegd op de digitale administratie van deze bedrijven.

Sommige banken en accountants hebben verdachte transacties gemeld bij een centraal meldpunt. Banken accepteren de contante stortingen in principe echter wel omdat er met de export van de aardappelen of uien wel een echte transactie plaatsvindt.

Beperkingen op contante betalingen

Het Landelijk Parket merkt op dat er nog geen beperkingen op contante betalingen in Nederland zijn. Landen als België, Frankrijk en Spanje hebben die wel. "Daarmee is het in die landen lastig voor criminelen om grote sommen cash uit te geven. Doordat de regels voor contante betalingen in Nederland soepeler zijn, is het voor criminelen aantrekkelijk om hier contant geld wit te wassen."

Eerder deze maand stelden de ministers van Financiën en Justitie een aantal maatregelen voor om witwassen te bestrijden. Zo zou er een verbod moeten komen op contante betalingen boven 3.000 euro en willen ze inzetten op het afschaffen van het 500-eurobiljet.