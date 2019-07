De gemiddelde landelijke huurprijsstijging was in het tweede kwartaal van 2019 voor het eerst lager dan in het tweede kwartaal van 2015. Het gaat volgens woningplatform Pararius om 3,1 procent, waarmee de prijsstijging duidelijk verder is afgeremd.

In het laatste kwartaal van 2018 kwam de prijsstijging voor het eerst in 3,5 jaar weer onder de 5 procent. De rem op de stijging zette echter al in het tweede kwartaal van 2018 in, toen deze voor het eerst in lange tijd niet meer verder opliep.

Regionaal zijn verschillen te zien. Zo was de prijsstijging in Amsterdam, waar relatief veel huurwoningen worden aangeboden, gemiddeld slechts 2,8 procent. Pararius spreekt van een dempend effect van de hoofdstad; als dit percentage niet wordt meegenomen, komt de gemiddelde landelijke huurprijsstijging op 5,5 procent in plaats van 3,1 procent.

In Amsterdam zijn de gemeten prijsstijgingen, met minder dan 3,5 procent, al meerdere kwartalen laag. Inmiddels is de gemiddelde huurprijs voor een vierkante meter daar 23,42 euro.

Eindhoven wijkt af van andere grote steden

In andere grote steden was de huurprijsstijging ook niet groot: in Den Haag was 4 procent stijging, in Utrecht 0,3 procent en in Rotterdam 2,8 procent. Eindhoven vormt hierop een uitzondering, met een stijging van maar liefst 7,3 procent. Daar betalen huurders nu 14,73 euro per vierkante meter.

Breda zag met 10,7 procent ook een flinke stijging. Een vierkante meter kost daar nu 13,88 euro. In Hilversum was de stijging zelfs 11,1 procent, als huurder betaal je daar nu gemiddeld maandelijks 15,81 euro per vierkante meter.

Steden als Dordrecht en Schiedam, die als alternatief voor het duurder geworden Rotterdam (16,30 euro per vierkante meter) worden gezien, zagen ook een flinke stijging. Het gaat daar om respectievelijk 11,4 en 13,3 procent en 12,74 en 13,04 euro per vierkante meter.

Flevoland voert provincies aan

Provinciaal zijn ook verschillen te zien; waar de huurprijsstijging later inzette, is nog steeds een hogere prijsstijging te zien. Zo was in Friesland een stijging van 9,6 procent te zien, in Zeeland 10,8 procent en in Flevoland zelfs 22,5 procent.

De huurprijzen van eengezinswoningen (9,2 procent) stegen sterker dan die van appartementen (1,7 procent). De vierkantemeterprijs van appartementen is met gemiddeld 17,78 euro het hoogst van alle woningtypen.

Dit komt volgens Pararius doordat meer mensen geïnteresseerd zijn in deze woningen, omdat ze kleiner en onder de streep dus toch goedkoper zijn dan eengezinswoningen. Ook liggen appartementen vaker in dure gebieden zoals stadscentra, met een hogere vierkantemeterprijs.