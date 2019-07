De arbeidsproductiviteit in Nederland is in 2016 met 0,5 procent gedaald. Zo'n situatie kwam nog niet eerder voor in tijden van hoogconjunctuur, meldt de Volkskrant op basis van de Nationale Rekeningen, de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bevestigt in gesprek met de krant dat deze situatie uniek is sinds het begin van de metingen in 1969.

Hoewel het vaker voorkomt dat de arbeidsproductiviteit daalt - tijdens recessies - is het uniek dat deze een heel jaar lang in hoogconjunctuur daalt.

"Het aantal zzp-uren blijkt in 2016 groter dan gedacht, dus valt de productiviteit lager uit", zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen tegen de krant. Voor 2018 gaat het CBS vooralsnog uit van een stijging van de arbeidsproductiviteit van 0,4 procent.

De arbeidsproductiviteit meet hoeveel werk mensen in een uur gedaan krijgen. Het gaat hierbij niet alleen om hoe hard mensen zelf werken, maar ook vooral om in hoeverre organisaties succesvol nieuwe technologieën toepassen.