Bitcoin is dinsdag opnieuw gezakt, nu naar een waarde onder de grens van 10.000 dollar. Het zou komen door de kritiek die wetgevers uit de Verenigde Staten leverden op Libra, de omstreden cryptomunt die Facebook van plan is te lanceren.

De waarde van bitcoin was rond 19.05 uur Nederlandse tijd 9.901 dollar (ruim 8.829 euro) waard, volgens de website Coinmarketcap, die de koers van de munt op alle cryptobeurzen in de gaten houdt. Het betekent een waardedaling van ruim 8 procent in één dag.

De kritiek op de mogelijke munt van Facebook is wijdverbreid, en heeft duidelijk effect op bestaande cryptomunten. Ook vorige week ging bitcoin al flink onderuit na kritiek op aspirantmunt Libra. Naast de VS hebben ook de centrale bank van China en de Europese Centrale Bank hun zorgen uitgesproken over de socialemediamunt.