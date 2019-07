Slechts 33 procent van de bedrijven voldoet aan alle verplichtingen uit de Arbowet. Daarmee blijkt een merendeel van de bedrijven zich dus niet aan de wet te houden, blijkt uit het onderzoek Arbo in bedrijf 2018 dat de Inspectie SZW dinsdag heeft gepubliceerd.

Er is wel een lichte vooruitgang te zien: in 2016 voldeed een kleiner aandeel van 27 procent aan de wet- en regelgeving.

Om te voldoen aan de wet, moeten bedrijven een preventiemedewerker in dienst hebben, bedrijfshulpverlening klaar hebben staan, een overeenkomst sluiten met een arbodienst en een inventarisatie maken van de risico’s voor werknemers.

"Het voorkomen van arbeidsongevallen en werk gerelateerde gezondheidsklachten kan en moet beter. Wie ’s ochtends naar zijn werk gaat, moet ’s avonds ook weer gezond en veilig thuis kunnen komen", stelt inspecteur-generaal Marc Kuipers.

Het komt voor dat bedrijven zich al wel aan de ene eis houden, maar achterblijven bij een ander onderdeel. Het aandeel bedrijven met een risico-inventarisatie en -evaluatie is bijvoorbeeld toegenomen van 45 procent in 2016 naar 49 procent in 2019.

Overigens zijn er ook bedrijven die zich aan geen van de voorwaarden houden. Het gaat hier om 11 procent, waar in totaal zo'n 7 procent van alle werknemers werkzaam is. 67 procent van de werknemers is in dienst bij een van de bedrijven die voldoet aan alle eisen.

Vooral in de bouwnijverheid en de landbouw spelen relatief veel arbeidsrisico's in 2018. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over werken op hoogte, met harde geluiden of repeterende bewegingen.