Supermarktketen Jumbo ziet de kosten stijgen door afschaffing van het jeugdloon, schaarste op de arbeidsmarkt en een tekort aan transportcapaciteit. Hierdoor groeit de winst minder hard dan de flink toegenomen omzet in het eerste half jaar.

Dat vertelt financieel topman Ton van Veen van Jumbo aan NU.nl na de presentatie van de halfjaarcijfers. Jumbo verkocht in de eerste 28 weken voor 4,65 miljard euro aan de kassa, een stijging van 16,5 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

De winst steeg in die tijd echter minder hard, vertelt Van Veen. "Dat heeft alles te maken met het feit dat we onze kosten zien stijgen hier en daar. Er is een toenemende schaarste aan arbeid, maar ook transportcapaciteit. En alles wat schaars is of wordt, wordt ook duurder."

Niet zomaar hogere prijzen

Verder stijgen de kosten door veranderingen in de wetgeving, zoals de afschaffing van het jeugdloon voor 21-jarigen op 1 juli van dit jaar. "Allerlei maatregelen rond gezonde producten en afvalreductie zijn natuurlijk goed, maar hebben wel invloed op onze kostenstructuur."

Van Veen legt uit dat het niet makkelijk is om de hogere kosten door te laten sijpelen in hogere prijzen. Volgens de financieel topman is er veel concurrentie in de supermarktbranche. "Om dat zomaar door te berekenen in de consumentenprijzen, is niet een verstandige strategie."

Begin dit jaar zorgde de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent wel voor hogere prijzen. Van Veen zegt dat Jumbo de prijzen niet verder heeft verhoogd tijdens die btw-verhoging. "Prijzen worden beïnvloed door tal van factoren. Met name op vers ben je afhankelijk van oogsten en seizoensinvloeden."

44 nieuw geopende supermarkten

Door de btw-verhoging steeg de zogeheten consumentenomzet, alles wat wordt verdiend aan de kassa, wel met 2 procentpunt.

De met 16,5 procent gestegen omzet was volgens het concern deels te danken aan omzetgroei bij bestaande winkels en deels door de opening van nieuwe winkels. Zo werden er 44 nieuwe supermarkten geopend, inclusief de omgebouwde EMTÉ-winkels. Hiermee kwam het totale winkelbestand van Jumbo op 662. Met de omzetgroei heeft Jumbo een marktaandeel van 21,6 procent bereikt.