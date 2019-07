Het aantal mensen dat plannen steunt om woningen aardgasvrij te maken neemt af, blijkt maandag uit een onderzoek van HIER klimaatbureau. Waar vorig jaar nog 57 procent van de respondenten voor woningen zonder aardgas waren, daalde dat dit jaar naar 48 procent.

Niet alleen neemt de steun voor aardgasvrije woningen af, ook groeide het afgelopen jaar het aantal uitgesproken tegenstanders: van 29 procent in 2018 tot 43 procent dit jaar.

Volgens het onderzoek van HIER, gehouden onder 2.351 respondenten, zien Nederlanders het meest op tegen de kosten van het afstappen van gas. Zo'n 48 procent van de mensen zegt zich het meest zorgen te maken om de kosten.

Onlangs presenteerde het kabinet het klimaatakkoord waarin onder meer de doelstelling over aardgasvrije woningen worden gesteld. In 2030 zouden 1,5 miljoen woningen of gebouwen van het gas af moeten zijn, in 2050 moet dat aantal zijn toegenomen naar 7 miljoen woningen of gebouwen.

"Stoppen met aardgas komt steeds dichterbij en wordt steeds concreter", schrijft HIER-directeur Eva van der Weiden. "Het is belangrijk dat er snel meer duidelijk wordt over de kosten en financieringsregelingen, maar ook over de voordelen, zodat steeds meer mensen aan de slag gaan in hun huis en wijk en zo ook weer anderen inspireren."