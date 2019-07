Nederlandse banken en verzekeraars hebben sinds 2010 ongeveer 4,7 miljard euro in grote schaliegas- en plasticbedrijven gestoken, blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Bank - en Verzekeringswijzer. ING was met 355 miljoen euro de grootste Nederlandse financier.

De Rabobank financiert één plasticbedrijf, maar geen schaliegasbedrijf. Triodos, de Volksbank en NIBC hebben geen geld gestoken in grote plastic- of schaliegasbedrijven.

Nederlandse banken en verzekeraars belegden in totaal voor zo'n 355 miljoen euro in deze bedrijven. Verzekeraars Aegon en Allianz zijn de grootste beleggers.

ING laat in een reactie aan de NOS weten dat de bank bewust heeft gekozen om te investeren in bedrijven die actief zijn in de gaswinning. "De ING financiert geen kolencentrales meer. Gasopwekking speelt een belangrijke rol in de energietransitie omdat het de Verenigde Staten bijvoorbeeld in staat stelt om kolencentrales te sluiten."

In 2017 produceerde de wereld bijna 350 miljoen ton plastic. Als de productie in het huidige tempo blijft groeien, nemen plastics in 2050 tot 15 procent van de CO2 uitstoot die past binnen de klimaatgrenzen in beslag. Ook zal de zee dan naar verwachting meer plastic dan vis bevatten.