Bestuursvoorzitters verdienden in 2018 gemiddeld 7,2 procent meer dan in het jaar ervoor. Het gaat om een totaalbedrag van 1,83 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant naar 117 toonaangevende Nederlandse bedrijven en instellingen. De cao-lonen groeiden in diezelfde periode met slechts 2,1 procent.

De absolute grootverdiener is Shell-topman Ben van Beurden, die in 2018 20,1 miljoen euro opstreek. Ook Nancy McKinstry van Wolters Kluwer (13,7 miljoen euro), Gillian Tans van Booking.com (12,7 miljoen) en Jean-François van Boxmeer van Heineken (9 miljoen) behoren tot de top vijf wat betreft salaris.

De grootste loonkloof was te vinden bij Unilever, waar topman Paul Polman 283 keer zo veel verdiende als de gemiddelde werknemer bij het bedrijf. De grootste stijger was Stephan Borchert van Grandvision, die er in 2018 meer dan 60 procent op vooruitging in vergelijking met het jaar ervoor.

De stijging in de beloningen voor bestuurders is vooral te danken aan de goede beurskoersen, gestegen winsten en hogere waardes van aandelen. Het zijn vooral de topsalarissen van de grootste Nederlandse bedrijven en multinationals die eruit springen. Bij 'gewone' grote bedrijven was de beloningstoename minder spectaculair en bij (semi)staatsinstellingen daalden de beloningen juist.

"De top profiteert het meest, terwijl de werknemers die de winsten mogelijk maken te vaak als kostenpost worden gezien", zegt coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid Zakaria Boufangacha van vakbond FNV tegen de Volkskrant. De vakbond hekelt de groeiende kloof tussen grootverdieners en werknemers.