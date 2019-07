Intertoys heeft zeven megaspeelgoedwinkels van de hand gedaan. De verkoop aan ToyChamp werd vrijdagavond officieel bekendgemaakt.

De zogeheten XXL-speelgoedwinkels aan de rand van stedelijke gebieden pasten volgens Intertoys niet in de strategie die het bedrijf onder de nieuwe Portugese eigenaar Green Swan voor ogen heeft.

De voormalige Toys 'R' Us-winkels van meer dan duizend vierkante meter zijn te groot. Bovendien wil Green Swan vooral inzetten op zaken in de stad.

Toychamp heeft al zeventien winkels in Nederland, voornamelijk buiten de Randstad. De overname wordt in twee stappen voltooid. Zaterdag gaan de eerste zes zaken in Breda, Hoofddorp, Middelburg, Roermond, Rotterdam en Utrecht al over.

De zaak in Almere volgt komende week. De winkels blijven voorlopig gesloten om zo snel mogelijk omgebouwd te worden naar het Toychamp-concept.

Portugese investeerder kocht failliet geraakt Intertoys

Intertoys ging begin dit jaar failliet. De keten was toen pas veertien maanden in handen van de Britse investeerder Alteri, die het Nederlandse speelgoedbedrijf had overgenomen van winkelbedrijf Blokker. Na het faillissement kocht de Portugese investeerder Green Swan de speelgoedwinkelketen.

Green Swan liet weten met ongeveer tweehonderd winkels en de webwinkel door te willen. Naast de 134 winkels die door Intertoys zelf worden gerund hebben zich ongeveer tachtig franchisewinkels aangesloten. Dat zijn er meer dan verwacht, zo laat Intertoys weten.

In een interview sprak de topman van Green Swan over nieuwe "freaky zones" als onderdeel van de nieuwe strategie voor de winkels voor "ouders die altijd een beetje kind zijn gebleven". Ook opperde hij ideeën als het regelen van clowns en het verhuren van speelgoed.