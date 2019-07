Incassobureau het Invorderingsbedrijf zou schuldeisers hebben aangespoord juridische stappen te zetten zonder hen duidelijk te informeren over de financiële gevolgen. Hierdoor vielen de kosten voor hen vele male hoger uit dan het te innen bedrag. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) op basis van onderzoek.

Het gaat om ten minste zeventig schuldeisers met kleine, onbetaalde facturen. Ze startten zonder het te weten een kostbaar incassotraject, waarbij zowel stoppen als doorgaan een hoge rekening zou opleveren. De klanten werden hierover niet helder of zelfs onjuist geïnformeerd. Zo liep een incasso voor een huurachterstand van 300 euro voor een huisbaas op tot een rekening van 1.083 euro.

Klanten die openlijk klaagden, werden geïntimideerd met juridische middelen. Zo voert het Invorderingsbedrijf een rechtszaak tegen een ex-klant die negatieve recensies plaatste, waarin het een schadevergoeding eist. De vrouw had een onbetaalde factuur van 600 euro, betaalde al 1.200 euro aan het incassobureau en moet nog eens 4.300 betalen als ze de incasso-opdracht intrekt.

Het Invorderingsbedrijf, dat ook opereert als het Incassocenter, verzaakte in meerdere gevallen de veertiendagenbrief naar de schuldenaar te sturen. Het ging in plaats daarvan direct over tot een juridische procedure. Pas na het versturen van zo'n wettelijk verplichte brief mag een incassobureau kosten in rekening brengen bij de schuldenaar.

'Ongehoord, kwalijk en ongeoorloofd'

Directeur van de Nederlandse Vereniging van Incassobureaus, Connie Maathuis, zegt in reactie tegen FTM: "De geschetste gang van zaken is ongehoord, kwalijk en uiterst ongeoorloofd en we distantiëren ons uitdrukkelijk van dergelijke handelswijzen. De werkwijze verdraagt zich in het geheel niet met het Incasso Keurmerk."

Joost Konings, directeur van het Invorderingsbedrijf, zegt tegen FTM niet op alle aantijgingen te kunnen reageren omdat hij niet weet om welke dossiers het gaat. Dat medewerkers allerlei toekomstige kosten telefonisch verzwijgen, ontkent de directeur. "Wij zenden altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging waarin mogelijke scenario’s zijn uitgewerkt en risico's zijn beschreven."