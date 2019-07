De gemiddelde loongroei die is afgesproken in de nieuwe cao's uit juni is met 3,04 procent het hoogst sinds de financiële crisis van tien jaar geleden. Ook ligt het een stuk hoger dan het jaargemiddelde van 2,3 procent in 2018.

De eerste vijf maanden van 2019 lagen de loonafspraken op gemiddeld 2,74 procent. Dat blijkt uit de cao-kijker van werkgeversorganisatie AWVN.

In 2019 zijn tot nu toe 190 cao-akkoorden gesloten. Hieronder vallen 1,13 miljoen medewerkers. In de maand juni werden slechts veertien nieuwe cao's afgesloten. Dat ligt flink lager dan de vijftig tot zestig afspraken die gemiddeld per maand worden gemaakt.

Volgens het AWVN ligt dit voornamelijk aan de houding van de vakbonden, die een meer "actiegerichte houding" hanteren aan de onderhandelingstafel. Ook zou het nieuwe pensioenakkoord te voelen zijn tijdens de onderhandelingen.

In 2019 lopen in totaal 427 cao's af voor 3,1 miljoen medewerkers. Van de cao's die zijn afgelopen, is 38 procent vernieuwd. Eerdere jaren lag dat aantal hoger, op 43 procent.